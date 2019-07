CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Paolo GraldiMonta una coda polemica, velenosa e strumentale sull'assassinio del vice-brigadiere Mario Cerciello Rega, prontamente raccolta e rilanciata dai media americani. La foto choc scattata in caserma di uno dei due arrestati, Gabriel Christian Natale Hjorth, coinvolto nell'assalto mortale all'arma bianca (undici coltellate, precisa l'autopsia) che lo riprende seduto, il capo chino, gli occhi bendati con una sciarpa di cotone, le mani legate dietro la schiena, viene agitata come straccio volante per adombrare chissà quali anomalie di...