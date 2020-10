Paolo Balduzzi

Tra le poche certezze della vita, vi sono i grandi proclami con cui la politica accompagna le proprie riforme: un fisco più equo, la lotta all'evasione, più lavoro, meno burocrazia. I giorni che precedono la presentazione della Legge di bilancio ne sono pieni. E anche questo 2020 non è da meno. Ma poiché questi proclami alimentano la stessa politica, è spesso difficile vedere uno di questi obiettivi davvero realizzati. Nello specifico, e a dire il vero nonostante gli sforzi negli ultimi dieci anni dei ministri Brunetta e Madia, la promessa che a breve la burocrazia sarebbe diventata più efficiente non è mai stata mantenuta. Nella scorsa primavera ci siamo illusi che qualcosa potesse cambiare: l'emergenza coronavirus ha infatti dimostrato che ciò che prima sembrava impossibile improvvisamente era diventato la normalità: il lavoro da casa, l'istruzione a distanza, perfino minori vincoli burocratici.

Una mera illusione. Col passare del tempo e con l'allentamento tristemente solo temporaneo - dell'emergenza sanitaria, non sono tornate come erano prima solo abitudini e attività, ma si sono riproposti anche i soliti vecchi problemi. E abbiamo scoperto che la diffusione e la pervasività dell'apparato burocratico sono sopravvissute anche all'emergenza sanitaria. Il problema non nasce certo oggi.

Segue a pagina 23

© RIPRODUZIONE RISERVATA