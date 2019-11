CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Paolo BalduzziSe volessimo un esempio da libro di scuola per provare che non sono i poteri forti esterni a mettere in crisi le economia nazionali bensì l'incapacità dei legislatori di gestire i problemi più delicati, la vicenda ArcelorMittal fornirebbe tutto il materiale necessario. L'annunciato passo indietro del gruppo franco-indiano dal contratto per l'ex-Ilva di Taranto è arrivato. Non certo un fulmine a ciel sereno, visto le premesse: ma resta la netta sensazione che abbia colto di sorpresa il governo, che forse tutto si aspettava in...