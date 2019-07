CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Paolo Balduzzi Quanti sono i fronti che dividono le due anime della maggioranza di governo? Tanti, forse troppi. Non che si sia così ingenui da pensare che divisioni, in maggioranze precedenti, non ci siano mai state; né tanto meno che a volte questi scontri siano soltanto strumentali ad altro (un consenso elettorale, una concessione su altri tavoli, etc.). Del resto, che Lega e Movimento Cinque Stelle fossero distanti lo si è sempre saputo; anzi, basta ricordare come pochissimi avrebbero scommesso non solo su un governo che durasse più di...