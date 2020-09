Paolo Balduzzi



L'emergenza Covid ha annullato, per quest'anno, debiti scolastici ed esami di riparazione. Forse preso dalla confusione, lo stesso governo ha pensato di potersi comportare come uno studente poco volonteroso, dimenticando di prepararsi entro l'inizio dell'anno scolastico. È forse questa l'immagine più efficace per raccontare la posizione del governo italiano rispetto agli impegni che dovremo assumerci in sede europea, conseguenti all'approvazione e all'attribuzione del Recovery Fund. Sì, perché le notizie positive dello scorso luglio sull'assegnazione dei fondi europei hanno forse illuso molti che il più fosse fatto e che il risultato fosse stato raggiunto. Non è affatto così, e l'abbiamo scritto più e più volte anche su queste colonne.

La partita sul Recovery Fund (e su tutti gli altri interventi economici dell'Unione europea) non era semplicemente, o perlomeno non soltanto, una questione di diplomazia. Certo, è stato fondamentale il lavoro squisitamente politico che ha portato alla convergenza dei vari governi e delle varie sensibilità su una posizione solidaristica comune. Lavoro che, è inutile negarlo, ci ha finora avvantaggiati. Ma la partita non è certo esaurita qui. La struttura di aiuti dell'Unione non si caratterizza come un insieme di trasferimenti a pioggia e incondizionati per i Paesi membri, che li possono utilizzare come vogliono(...)

Continua a pagina 23

© RIPRODUZIONE RISERVATA