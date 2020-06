Paolo Balduzzi



L'avvicinarsi del mezzo secolo di età porta tante domande esistenziali e, sempre più spesso, anche qualche ritocchino per ringiovanirsi. Ma non è un intervento di chirurgia estetica che può cambiare lo stato di salute di una persona, bensì il suo stile di vita. Perché scriviamo tutto questo? Perché alla soglia del cinquantesimo anno della loro creazione, rispettivamente nel 1972 e nel 1974, Iva e Irpef, le due principali imposte del panorama tributario italiano mostrano evidenti segni di invecchiamento.

Ma gli interventi correttivi che si sono succeduti nel tempo, così come gli interventi estetici, non hanno fatto altro che, semplicemente, nascondere per un po' di tempo i difetti di funzionamento, quando addirittura non li hanno peggiorati o creati di nuovi. Le conclusioni degli Stati Generali, da questo punto di vista, appaiono piuttosto deludenti. Mai come ora infatti sarebbe necessario e possibile! - intervenire con una riforma strutturale dell'intero sistema tributario.

Ma intenzioni, né prima della pandemia né ora, non se ne vedono davvero. La Costituzione italiana pone un solo criterio: che il sistema tributario sia informato alla progressività. Questo perché l'imposta progressiva è l'unica in grado di diminuire davvero la disuguaglianza. Ma l'attuale sistema tributario, che nel 2019 in termini di gettito delle entrate tributarie valeva circa 510 miliardi di euro, progressivo lo è solo in parte, vale a dire (...)

