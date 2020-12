Paolo Balduzzi



È il paradosso dei paradossi: la fine della crisi sanitaria fa già più paura della crisi stessa. Non usa queste esatte parole Mario Draghi nel presentare il rapporto 2020 del cosiddetto G30; ma il suo monito, riferito naturalmente al mondo intero e non solo all'Italia, è un chiaro segnale di allarme.

Le imprese non falliscono; o meglio falliscono di meno che nel 2019; l'occupazione a tempo indeterminato tiene, nonostante tutto. E questo perché, sin dall'inizio della pandemia, gli Stati nazionali hanno curato il sistema economico con dosi massicce di sussidi e regolamentazioni per proteggere tutte le categorie che si potevano proteggere.

L'antibiotico che i governi mondiali stanno usando per proteggere il sistema economico è alimentato a debito pubblico. Ma, come tutti gli antibiotici, un suo uso continuativo ed esclusivo porta a una progressiva perdita di efficacia e indebolimento del sistema stesso.

Nell'attesa che finisca la pandemia, quindi, bisogna cominciare a preoccuparsi dei sistemi immunitari, cioè della capacità del sistema di far fronte da solo alla crisi, di rimettersi gradualmente a correre una volta che la malattia sarà conclusa. In caso contrario, ci troveremo davanti a un precipizio, senza possibilità di fuga.

È per questo che la fine della crisi potrebbe fare più paura della crisi stessa: perché, e qui mi riferisco (...)

