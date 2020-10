Paolo Balduzzi

Con la redazione della Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza (Nadef) si apre la stagione di bilancio più cruciale degli ultimi trent'anni. Così insignificanti e così lontane appaiono le scaramucce tra l'Italia e la Commissione europea che caratterizzavano questi mesi nel passato. Quello che prima era un sentiero stretto, per usare la felice espressione dell'ex ministro dell'economia Pier Carlo Padoan, ora è diventato un'autostrada a quattro corsie. Nessuna preoccupazione circa i livelli di debito pubblico, schizzato quest'anno dal 130% al 158% e che tornerà ai livelli pre-covid solo nel 2030; nessuna tensione sul deficit, a doppia cifra quest'anno ma ancora al 7% nel 2021, al 4,7% nel 2022 e al 3% nel 2023 (tutti valori superiori a quelli indicato dal Patto di stabilità, per ora sospeso fino a tutto il 2021); e, infine, una stima di crescita dell'economia che ricorda gli anni del boom economico, un 6%, ci si augura non troppo ottimistico, nel 2021, che poi scenderà al 3,8% nel 2022 e al 2,5% nel 2023. Queste le stime ufficiali contenute proprio nella Nadef. Ma proprio qui cominciano i problemi e le perplessità. Se è doveroso e necessario attendersi un ritorno graduale e senza fretta dei fondamentali di finanza pubblica verso i livelli pre-covid, altrettanto non si può desiderare per la crescita economica. Una crescita poco sopra il 2% fra tre anni, quando il potenziale di fuoco dei fondi europei (...)

