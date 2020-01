Paolo Balduzzi

Chiuse le urne in Emilia-Romagna e in Calabria, e in attesa che vengano a breve di nuovo riaperte per il referendum costituzionale e la prossima tornata elettorale regionale e amministrativa, è cominciata ieri la cosiddetta verifica del governo Conte bis.

Rilancio che, dall'esterno, avrà un senso solo se interesserà non soltanto il governo ma l'intero Paese. E quindi se avrà come effetto quella necessaria scossa all'economia che da tempo tutti promettono ma nessuno è riuscito a concretizzare. I dati Istat sull'occupazione di qualche settimana fa - peraltro già ridimensionati dalle statistiche più recenti - hanno sollevato fin troppi ottimismi ingiustificati, proprio perché non supportati da buone notizie su altri indicatori fondamentali: per esempio, una crescita economica che continua a limitarsi a pochi decimali e comunque ci colloca all'ultimo posto in Europa.

Lo ha ribadito anche recentemente il Fondo Monetario Internazionale (Fmi), forse non la più simpatica fra le istituzioni, certo: ma dotata di quella necessaria visione tecnica che permette di distinguere ciò che sarebbe giusto fare da quello che invece conviene a livello elettorale.

Ebbene, proprio con uno sguardo sia agli esiti elettorali sia alle osservazioni del Fondo, emergono due misure simboliche da rivedere per segnare la necessaria discontinuità, vale a dire il Reddito di cittadinanza e la cosiddetta Quota 100 delle pensioni.

