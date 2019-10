CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Paolo BalduzziChi pensa che i litigi della maggioranza possano portare a elezioni a breve, probabilmente, si sbaglia di grosso. L'impressione è che quella che osserviamo sia tutta tattica, in preparazione dei due mesi più caldi dell'anno, vale a dire quelli della sessione parlamentare dedicata al bilancio. Il periodo che, nei tempi d'oro del boom del debito pubblico, era definito come l'assalto alla diligenza, da qualche anno si riduce a mero mercato delle vacche (magre), per cui chi fa la voce più grossa ottiene (o sembra ottenere)...