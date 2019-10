CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Paolo Balduzzi Che sia la volta buona? Tre anni - e tre premier - dopo il referendum britannico sulla Brexit, sembra che Regno Unito e Unione europea siano davvero vicine all'accordo finale: un accordo che potrebbe scrivere la parola fine a questa lunga trattativa, nonché a uno dei periodi più surreali degli ultimi decenni nella politica d'oltremanica. L'ultimo grande scoglio da superare, la soluzione sul backdrop in Irlanda del Nord, potrebbe mietere vittime: gli Unionisti nordirlandesi del DUP, di sicuro, non ne saranno entusiasti; ma in...