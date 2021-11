Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

Paolo BalduzziC'era una volta l'autunno, la stagione dai colori straordinari ma dagli umori mesti. Soprattutto per le prospettive economiche del paese. Da tempo, infatti, la fine di novembre coincideva sempre con ricorrenti trattative in sede europea, per ottenere quel po' di flessibilità in più che ci permetteva di allontanare, anno dopo anno, l'obiettivo di riduzione del deficit e quello, ancor più rilevante, di contenimento del...