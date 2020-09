Paolo Balduzzi

Abbiamo sperato che l'estate da sola si portasse via tutti i problemi del Paese, o se non tutti, perlomeno quelli con cui l'emergenza sanitaria ci ha costretto a convivere negli ultimi sei mesi. E abbiamo anche creduto - cittadini, studenti, lavoratori, imprenditori - a quanti ci avevano promesso una riapertura di aziende e scuole con una parvenza di normalità, e solo piccoli ma giustificati sacrifici personali.

Finite le vacanze, staccata giustamente la spina dai nostri problemi quotidiani, ci siamo subito accorti che ci eravamo illusi. Dai trasporti alla scuola, dai vaccini ai progetti per il futuro del Paese, le risposte che ci aspettavamo non sono mai arrivate. Inutile negarlo: il caos che ancora regna, in queste ultime settimane dell'estate, è frutto principale dell'emergenza sanitaria che ci ha colpito; ma è anche figlio di una eccessiva approssimazione nell'affrontare i problemi da parte di chi aveva e ha la responsabilità, se non di risolverli, almeno di provare a farlo senza peggiorare la situazione. E la ragione di questa approssimazione non può essere certo la fretta. Abbiamo avuto tempo e modo di studiare e cominciare a capire come evolve la diffusione del virus; soprattutto, abbiamo potuto osservare esperienze, tentativi, soluzioni efficaci sperimentate in altri Paesi.

Paradossalmente, verrebbe da dire, abbiamo reagito meglio proprio (...)

