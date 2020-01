Panettone in strada con i senzatetto

SOLIDARIETÀ

UDINEIn strada con i senzatetto e gli emarginati anche l'ultima notte dell'anno, per offrire a chi non ha una casa una fetta di panettone, una bevanda calda e un po' di chiacchiere per scaldare il cuore. Anche a San Silvestro l'unità di strada della Croce rossa di Udine ha fatto il suo consueto giro, come lo ha rifatto ieri notte, sotto la regia attenta di Rosella Riga. Nell'ultimo giorno del 2019 l'equipaggio ha solo anticipato di mezz'ora il servizio, come spiega Walter Cattarossi, in previsione della grande affluenza di gente in piazza per i festeggiamenti di Capodanno. Nello staff per San Silvestro persone dai 20 ai 70 anni. Il più anziano era Pino Mulargia: con lui la giovane Silvia Proto e i colleghi Iole Coceano, una delle prime volontarie del servizio, e Paola Ballus, in affiancamento. Come spiega Cattarossi, referente dell'unità di strada come Riga, «i volontari hanno incontrato solo quattro persone stavolta, di cui una donna, fra la stazione e l'ospedale. Un solo italiano, gli altri stranieri, quasi tutti di mezza età. Probabilmente, sanno che la gente festeggia in strada e si nascondono ancora di più alla vista per paura. I volontari hanno offerto loro come sempre una bevanda calda, un po' di panettone e anche materiale di prima necessità, fra cui qualche capo di abbigliamento. Hanno cercato di scaldare le feste anche per queste persone che non hanno una casa».

