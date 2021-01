VENEZIA L'epidemia continua

inarrestabile la sua corsa lungo l'intera provincia. Ieri è stata un'altra giornata nera, con 16 morti e ben 776 nuovi contagiati. Numeri impressionanti, che ancora una volta evidenziano la gravità della situazione.

I deceduti, anzitutto: sabato sera, secondo il bollettino di Azienda zero, erano 1.142 dall'inizio della pandemia e ieri sono saliti a 1.158, con altre 16 croci. Il dato dei nuovi contagiati segna anch'esso una notevole impennata: ai 309 rilevati in mattinata, se ne sono aggiunti 467 a sera, per un totale di 776 nuovi infettati nelle ultime 24 ore. Le stime ad oggi dicono che il dato cumulativo dei contagiati da inizio pandemia è di 41.362, con 13.508 attualmente contagiati. I ricoveri, sommando quelli dell'Ulss 3 Serenissima e quelli dell'Ulss 4 del Veneto orientale, sono in totale 573, di cui 62 in terapia intensiva. Di questi, nell'Ulss 3 ci sono al momento 470 degenti, di cui 47 in rianimazione. Al Covid Hospital di Dolo sono accolti 123 pazienti in area non critica più 18 in terapia intensiva; all'Angelo di Mestre 70 ed 11; al Civile di Venezia 62 e 6; a Mirano 11 e 5; a Chioggia 24 in reparto e 7 in intensiva. Nelle altre strutture senza terapie intensive si contano 69 ricoveri a Villa Salus, 27 all'ospedale di Noale, 24 al Policlinico San Marco, 6 al Centro Nazareth, uno al Fatebenefratelli, 2 alla Relaxxi, 4 alla Stella Maris. UI numeri dell'Ulss 4: il Covid Hospital di Jesolo conta 70 ricoverati in area non critica più 14 in terapia intensiva; San Donà uno ed uno; Portogruaro è al momento Covid free; in Casa di cura Rizzola 17 degenti. Nell'Ulss 4 si conferma una percentuale più alta di terapie intensive, pari ora al 14,5%. (a.spe.)

