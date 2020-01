Palmanova, pioggia di contributi alle associazioni

Si conferma, anche per il 2019, il sostegno economico dell'Amministrazione comunale di Palmanova alle realtà associative cittadine. Un contributo totale di 39.900 euro verrà suddiviso tra le 20 soggetti che, in vario modo, hanno realizzato attività nel corso dell'ultimo anno.

A questi andranno aggiunti 2.100 euro per specifiche iniziative, suddivise tra l'Associazione Anac Coloc Friuli per il Concorso Ippico internazionale di Completo (1.000 euro) e il Club Pescatori Sportivo Dilettantistico La Fortezza per la realizzazione di una pittura murale dal tema Le acque dalle Prealpi Giulie alla Laguna di Marano, passando per Palmanova, affidata all'artista Iacopo Topazzini (1.100 euro).

Il sindaco di Palmanova, Francesco Martines, assieme alla vicesindaco e assessore alla cultura Adriana Danielis: «Crediamo fermamente nel grande contributo che le associazioni possono dare alla nostra comunità, arricchendo di valore l'espressione del territorio. Con non pochi sforzi siamo riusciti a garantire il totale dell'anno scorso a fronte di un incremento del numero della associazioni. Il nostro dovere è aiutare il mondo del volontariato dove molte persone si mettono a disposizione della città per realizzare manifestazioni e incrementare l'attrattività turistica e culturale dell'intero territorio».

