Palio Repubbliche Marinare in arrivo tanti cambiamenti

SFIDA A GENOVAVENEZIA È iniziato il conto alla rovescia al 63. Palio delle Antiche Repubbliche marinare, che quest'anno si disputerà domenica 3 giugno a Genova, con diretta Rai 2 dalle 18. Sabato ci sarà un'anteprima serale, con la presentazione degli equipaggi, la sfilata dei cortei storici ed un grande spettacolo pirotecnico offerto dalla Regione Liguria sia per celebrare la festa della Repubblica che per festeggiare il Palio.LE NOVITA'Parecchie novità nel nostro galeone, che ha cambiato per un terzo l'equipaggio, rafforzato da tre...