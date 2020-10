PALESTRE E DINTORNI

MESTRE Per qualcuno era solo un'altra fake news terroristica, altri invece erano convinti che le pessime anticipazioni sarebbero state confermate dal nuovo annunciato decreto del Governo. Che poi alla fine ieri in tarda serata è stato finalmente varato, e non cambia le cose per il settore. Almeno fino alla prossima settimana, in attesa di verificare il rispetto delle rigorose norme anti-Covid.

Ma su un punto tutti sono d'accordo: una nuova fase di chiusure mirate metterebbe la pietra tombale sulle palestre e i centri estetici. Ieri la Regione ha prorogato l'ordinanza con le disposizioni di sicurezza che permettono a tante attività, tra le quali appunto le palestre, i negozi dei parrucchieri, i cinema, i teatri e i centri estetici, di restare aperte. Ordinanza che però rischiava di venire scavalcata dal nuovo dpcm del governo.

LE VOCI

«Se ci fanno chiudere questa volta sarà per sempre», commentava Fabio Sapori. Il presidente del Green Garden di Asseggiano è infuriato: «Sono sconcertato da come stanno gestendo la situazione. Non c'è ancora chiarezza su morti e contagi e, non sapendo cosa fare, ipotizzano di chiudere le palestre, le piscine e i centri estetici, come se le persone non si contagiassero negli autobus o al supermercato». Le distanze di sicurezza secondo Sapori non sono un problema: «La temperatura viene misurata, tutti indossano la mascherina e ogni angolo, attrezzo e oggetto viene igienizzato. Non capisco questo accanimento verso lo sport». Il Green Garden ha già subito un brutto colpo con lo stop al calcetto: «Si tratta di 10 persone in 800 metri quadrati, in un pallone pressostatico con un ventilatore che ricambia continuamente 10 mila metri cubi d'aria. Di certo è più pulito e sicuro di un supermercato. Siamo stanchi, devono lasciare alla gente la possibilità di scegliere e valutare dove continuare a vivere in sicurezza. Se mi faranno chiuderò pagherò io ma anche i miei dipendenti, perché non potrò continuare a pagarli».

REQUISITI RISPETTATI

Appariva fiduciosa, invece, Barbara Favretto di TwoBeFit, palestra di via Ca' Rossa: «Non voglio più ascoltare le tante voci messe in circolo per aizzare il popolo e ritengo impossibile l'ipotesi di una nuova chiusura delle palestre. Per quanto mi riguarda, la mia struttura ha tutti i requisiti necessari a restare aperta in sicurezza. I respiratori sono continuamente accesi, è più protetta di una scuola, viene pulita a ogni cambio di lezione e disinfettato ogni strumento. Se dovessero chiuderla dovrebbero vedersela con me». La John Reed ha tre palestre solo nel capoluogo, due a Mestre e una a Marghera: «La nostra è un'azienda solida che nel post lockdown ha acquisito una catena americana, diventando leader nel mondo - commentano dalla catena -. Ma ciò nonostante una nuova chiusura, in questo momento, sarebbe pesante anche per noi. Le palestre, oltre a essere alleate della lotta al Covid, sono luoghi molto più sicuri di altri che non vengono messi in discussione: non solo per il distanziamento garantito e l'igiene ma anche perché qui, grazie alle tessere, gli ingressi sono sempre tracciati. Ci sono alternative alla chiusura: potrebbero per esempio imporre un numero massimo di persone o di ampliare gli orari di apertura per diluire le presenze».

A difesa di acconciatori ed estetisti interviene infine la Cna Benessere di Venezia. Il segretario metropolitano di categoria Michele Barison ha ricordato quante difficoltà stanno già cercando di superare estetisti e parrucchieri dopo il primo lockdown: «Qualunque eventualità di una seconda chiusura o di altre restrizioni va evitata a tutti i costi. Le imprese del settore dimostrano quotidianamente di operare con il massimo rispetto delle norme e dei protocolli di sicurezza, e sono disponibili a confrontarsi con le istituzioni per individuare le soluzioni più efficaci. Nuovi limiti rischierebbero invece di compromettere la loro faticosa ripresa di questi ultimi mesi, e andrebbero ad acuire il fenomeno dell'abusivismo, da sempre una piaga del settore e, in tempi di emergenza sanitaria, più che mai pericoloso per la salute stessa della clientela».

Melody Fusaro

