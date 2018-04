Palermo, il medico ucciso in discoteca: i genitori pubblicano le foto dell'autopsia

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'INCHIESTAROMA Immagini shock, di un'autopsia che rivela traumi multipli e ferite in tutto il corpo. Non ci stanno i familiari di Aldo Naro, il medico ucciso il 14 febbraio del 2015 nella discoteca Goa di Palermo, ad accettare la tesi secondo la quale il giovane sia stato ucciso da una sola persona (con vari calci di cui uno alla testa). Per quella morte è stato indagato e poi condannato a dieci anni di carcere solo il buttafuori, Andrea Balsano, che all'epoca dei fatti era ancora minorenne e lavorava nel locale.NIENTE TACLa Procura, dopo...