VENEZIA «Mostreremo a tutti cosa provano i malati di coronavirus quando sono ricoverati in terapia intensiva». Lo annunciano gli organizzatori della mostra Human Virus Exhibition che dal 26 settembre presenta a Venezia la storia dei virus e di tutte le epidemie che hanno afflitto l'umanità.

A Palazzo Zaguri, in campo San Maurizio, troverà spazio, infatti, anche una reale unità di terapia intensiva per il Coronavirus, realizzata in collaborazione con Usl 4 affinché «i visitatori possano vedere con i loro occhi in che modo è stato sconfitto il virus, ma anche quale luogo di sacrificio e doloroso isolamento rappresenta».

Insomma, nelle intenzioni degli organizzatori, un modo per scoraggiare «la sottovalutazione dei rischi di contagio», spiega il curatore della mostra, Ilario De Biase, annunciando che attraverso l'audioguida saranno disponibili alcune testimonianze di malati.

Tutte le strumentazioni esposte dalla mostra nella sezione di terapia intensiva, in caso di necessità legata alla pandemia, ancora purtroppo in corso, sono pronte ad essere spedite verso il primo presidio medico utile, Covid Hospital della Regione Veneto, per garantire ancora la sopravvivenza dei malati» precisa il patron dell'esposizione scientifica, Mauro Rigoni.

«Visitando la terapia intensiva in mostra i visitatori si potranno immedesimare negli automi robotizzati in plexiglass appositamente realizzati, che riproducono nel dettaglio anche i polmoni funzionanti che saranno collegati ai ventilatori, mostrando dal vero quale dura esperienza di riabilitazione polmonare ha permesso la sopravvivenza dei malati, racconta Luca Rumiato, exhibition manager che ha coordinato l'allestimento della sezione».

Tra le altre sezioni molto attese figurano quella che presenta le innovative Start-up anti contagio, e quella allestita con reperti storici risalenti alla peste del 1630 a Venezia.

