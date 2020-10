PALAZZO ROSSO

BELLUNO Il coronavirus rende più poveri i bellunesi: il Comune di Belluno ha i soldi per gli aiuti, ma le mani legate. Palazzo Rosso ha un tesoretto destinato alle nuove povertà emerse in questi mesi in provincia, stanziato dal Governo nell'ambito del Fondo Povertà proprio per andare incontro alle famiglie messe a dura prova, anche ridotte al lastrico, dell'emergenza sanitaria e dalla crisi economica conseguente. Ma non li spende, semplicemente perché non può. Da piazza Duomo si è già alzato un appello rivolto agli uffici di Roma e a quelli di Venezia perché mettano mano alle norme e risolvano il garbuglio causato ancora una volta dall'eccesso di burocrazia italiana, ma finora non c'è stata alcuna risposta. E intanto le misure restrittive dell'ultimo dpcm hanno lasciato ancora lavoratori in cassa integrazione e sta togliendo il sonno a tante famiglie.

«E' un'emergenza nell'emergenza dichiara il sindaco, Jacopo Massaro -. Il Governo ha stanziato un milione di euro, di questo bisogna darne atto, per gestire tutte le situazioni di povertà emerse in provincia. Il Comune capoluogo ha il compito di gestire questi soldi. Ma non possiamo farlo, perché altre normative come quella per il contenimento della spesa pubblica impediscono al Comune di effettuare le assunzioni necessarie a spendere le risorse. Abbiamo chiesto aiuto allo Stato, che ancora non ci ha risposto, e abbiamo chiesto aiuto alla Regione perché legiferi in modo da dare personalità giuridica ai nostri ambiti e procedere così autonomamente alle assunzioni. Ma anche qui non abbiamo ottenuto risposta».

Nei mesi del lockdown l'aiuto concreto che Palazzo Rosso era riuscito a dare ai suoi cittadini era la distribuzione dei buoni spesa, andati a tante persone che mai prima di quel momento erano finite nella fascia povera della popolazione. Altri progetti si sarebbe voluto far partire con il gruzzolo arrivato da Roma, ma serve personale per farlo. Perciò è tutto fermo. Nel frattempo, con la provincia entrata nella terza fase su 5, la prima in Veneto ad aver varcato questo confine, l'inquilino di Palazzo Piloni Roberto Padrin rivolge l'ennesimo invito ai bellunesi ad armarsi di senso civico e di responsabilità, pensando a chi è ammalato, a chi assiste gli ammalati e alla fragilità intrinseca di un territorio molto vasto e con collegamenti, a tratti, difficili. (atr)

