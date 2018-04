CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

PALAZZO ROSSOBELLUNO Avanti tutta verso il ricorso. Che ha tutta l'aria di diventare collettivo. Comuni di Belluno e di Limana, Regione Veneto (oltre, naturalemte, ai Comitati) sono pronti a dare battaglia in aula al colosso Terna. Obiettivo: interramento. È stato un vertice definito come storico dai Comitati quello di ieri mattina a Palazzo Rosso. Attorno al tavolo si sono riuniti i Comuni di Belluno e di Limana, i parlamentari bellunesi, i rappresentanti bellunesi in Regione Veneto, il Presidente della Provincia e membri dei Comitati civici...