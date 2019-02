CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

PALAZZO NODARIROVIGO Massimo Bergamin non è più il sindaco di Rovigo. Ieri sera, alle 21.05 è calato il sipario sul regno in solitaria del re senza giunta, dopo 23 giorni senza una squadra di governo e oltre un mese di crisi politica, durante la quale la sua maggioranza, un consigliere alla volta, gli ha voltato le spalle, stufo di come erano andati questi 1.347 giorni di amministrazione.LE FIRMEAdesso è veramente finita, dopo tre settimane durante le quali sembrava che prima o poi presentasse autonomamente le dimissioni. Invece sono...