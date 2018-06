Palazzo Moroni stanzia 1,4 milioni per illuminare la cinta muraria

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

(A.R.) Il Comune stanzia 385 mila euro per la sistemazione di San Massimo. A far approvare la delibera in giunta ha provveduto ieri l'assessore ai Lavori pubblici Andrea Micalizzi. Il finanziamento rientra all'interno dei fondi statali per il recupero delle periferie. Il progetto s' inserisce nell'ambito di un più ampio intervento di riqualificazione e restauro del tratto settentrionale e nord-orientale delle mura urbane e dei contesti in cui esse si collocano e prevede la riqualificazione del tratto di sponda del canale Piovego compreso tra...