PALAZZO MORONIPADOVA Operazione questura in via Anelli: il Comune dovrà accollarsi i costi di demolizione delle palazzine e bonificare tutta l'area, mentre l'Agenzia del Demanio consegnerà la caserma Prandina così m'è oggi. Ieri le commissioni Urbanistica e Commercio si sono riunite a palazzo Moroni per discutere della maxi permuta annunciata mercoledì dal sindaco Sergio Giordani. Ai consiglieri è stato consegnato anche il protocollo d'intesa sottoscritto da Comune, Ministero degli Interni e Agenzia del Demanio, da cui sono emersi nuovi...