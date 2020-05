PALAZZO MORONI

PADOVA L'ultimo dato registrato in città parla di un 20% di cittadini che a Padova si spostano in bicicletta. L'obiettivo, però, è di arrivare in due anni a raggiungere quota 25%. Va in questo senso, infatti, la redazione del progetto Bici Master Plan, che prevede appunto la realizzazione di infrastrutture riservate a chi alla macchina, o ai mezzi pubblici, preferisce i velocipedi. L'elaborato, messo a punto dal Comune, prevede, nell'arco temporale che arriva fino al 2024, la realizzazione di una serie di percorsi in sicurezza per le bici, con un investimento pari a tre milioni di euro per anno, con interventi a stralci.

Nell'ambito dell'elaborato è stata indicata una priorità, cioè la Bicipolitana, che contempla l'attivazione di 17 tracciati portanti, lungo altrettante direttrici, per mettere in collegamento la periferia con il centro: in realtà alcuni già esistono, ma l'obiettivo è quello di completarli dove sono monchi, e comunque di metterli tutti in rete tra di loro, in maniera che ci si possa spostare, anche per andare a lavorare, pedalando in sicurezza da un punto all'altro della città. Il traguardo finale è in agenda nel 2030: come ha sottolineato l'architetto Alberto Marescotti, funzionario dei Lavori Pubblici, in quel momento si auspica di poter dotare Padova di ben 300 chilometri di percorsi per i velocipedi, tra ciclopiste e Bike Lane, a fronte dei 172 disponibili ora.

I CANTIERI

L'operazione interessa tutti i quartieri. Tra le ciclopiste già portate a compimento vanno ricordate quelle in via San Marco, in Zona Industriale, quest'ultima molto usata in questo periodo da chi va al lavoro pedalando, e in via Bembo, al confine con San Giacomo di Albignasego. Invece, è in dirittura il tracciato ciclopedonale Camin facendo, che prende il nome dal rione omonimo, e che è stato pensato assieme alle scuole e alle associazioni del posto. Tra i cantieri chiusi, ma non definitivamente, c'è poi quello in corso Milano, dove sono stati tracciati i percorsi sperimentali per i velocipedi che vanno dalla rotonda di Piazzale Savonarola, all'incrocio con via Dante: si tratta, però, di una soluzione temporanea in attesa dell'esito del bando ministeriale a cui ha partecipato il Comune per la realizzazione della soluzione definitiva.

I NUMERI

Oggi si ingenera un traffico di ingresso in città costituito da oltre 100 mila spostamenti, ma soltanto il 6% degli ingressi extracomunali è fatto in bicicletta. Sono 50 mila, invece, i velocipedi che quotidianamente girano in città: essendo la media pari a 3, il totale ammonta a 155 mila spostamenti complessivi. «E' un'ottima cosa che l'amministrazione - dice Andrea Nicolello Rossi, che ha partecipato alla realizzazione del Bici Plan 2018-2024 - si sia dotata di questo strumento, ma in due anni il bilancio non ha messo a disposizione risorse per tale voce. Adesso le modifiche al Codice della strada consentono ai Comuni di intervenire con le Bike Lane, una misura d'emergenza, ma efficace, che speriamo venga utilizzata per dare inizio al completamento, tanto atteso, della Bicipolitana. In particolare, sarebbe opportuno intervenire con urgenza al Bassanello, in via Montà e lungo l'asse viale Codalunga-Piazza Mazzini, dove si registra anche il numero maggiore di incidenti stradali che coinvolge i ciclisti». «Inoltre, ha aggiunto - per garantire il distanziamento sociale anti Covid è importante che le piste promiscue vengano trasformate in corsie ciclabili: in pratica pedoni e ciclisti non possono convivere in questo momento in cui c'è ancora il pericolo del contagio. Le biciclette, quindi, grazie all'opportunità delle Bike Lane, vanno spostate sulle carreggiate».

