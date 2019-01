PALAZZO MORONI PADOVA È più che soddisfatto l'assessore Antonio Bressa

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

PALAZZO MORONIPADOVA È più che soddisfatto l'assessore Antonio Bressa che ha trascorso la serata in Prato della Valle augurando, a nome dell'amministrazione, un buon anno alla città. «Prato della Valle si è rivelato essere una delle migliori piazze d'Italia e sicuramente del Nordest, come abbiamo avuto modo di appurare. Abbiamo avuto sessantamila persone ed è stata una serata tranquilla. L'impianto di sicurezza che abbiamo provveduto ad organizzare ha funzionato bene, non ci sono stati incidenti di nessun tipo - commenta l'assessore -....