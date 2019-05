PALAZZO MORONI PADOVA Contro il degrado e gli spacciatori, da giugno ai Giardini

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

PALAZZO MORONIPADOVA Contro il degrado e gli spacciatori, da giugno ai Giardini dell'Arena arrivano manifestazioni culturali e chioschi degli spritz. Come annunciato la settimana scorsa, lunedì il sindaco Sergio Giordani ha fatto approvare in giunta una delibera con cui si autorizza la pubblicazione di un bando pubblico per individuare un soggetto a cui affidare la gestione dell'area verde con una finalità ben precisa: rigenerarla e liberarla dal degrado. L'area ormai da un ventennio è simbolo di spaccio, degrado, ricettazione e più in...