PALAZZO DUCALE

VENEZIA Si ampliano le possibilità di visita per Palazzo Ducale, finora limitata al fine settimana. Questa settimana sarà aperto dal venerdì alla domenica, dalla prossima sarà accessibile dal giovedì, anticipata inoltre di un'ora l'apertura dei cancelli.

La decisione è stata deliberata ieri dal consiglio di amministrazione della Fondazione Musei Civici alla presenza del sindaco Luigi Brugnaro, che è anche vicepresidente della Fondazione.

CITTÀ IN RIPRESA

«La città sta ripartendo e anche i Musei civici di Venezia stanno dimostrando di contribuire attivamente affinché si possa tornare al più presto alla normalità - ha detto - Appena le direttive nazionali in materia di contenimento della diffusione del Coronavirus ce l'hanno consentito ci siamo fatti trovare pronti per riaprire. Essere riusciti, nell'arco di appena 10 giorni, ad aumentare i giorni e gli orari di apertura del Ducale, uno dei simboli di eccellenza del panorama culturale veneziano, è un messaggio positivo per tutti. Per questo - ha aggiunto - ringrazio i lavoratori che, nonostante le difficoltà dei mesi scorsi, non hanno mai perso l'ottimismo e la passione per il proprio lavoro. Anche grazie al vostro impegno continueremo a lavorare affinché tutte le nostre sedi museali possano riaprire le loro splendide sale espositive per accogliere i tanti visitatori che ogni anno le visitano».

La riapertura è anche frutto del successo riscosso in questi week end, che hanno visto la formazione di lunghe file per poter accedere al Palazzo, che è il museo più visitato della città.

TANTI VISITATORI

«Accogliamo con piacere i segnali di ripresa della città che coinvolgono anche i nostri Musei e rinnoviamo l'invito ai veneziani a visitare quelli che sono i custodi della nostra storia, a partire proprio da Palazzo Ducale - ha aggiunto la presidente della Fondazione, Maria Cristina Gribaudi - I risultati positivi dei visitatori dei primi due weekend ci fanno essere ottimisti per la ripresa».

Gli ingressi a Palazzo Ducale sono stati circa 2.700 nel primo weekend di apertura, raggiungendo i 3.500 di sabato 20 e domenica 21 giugno. Questi i nuovi orari, che partiranno da venerdì 26: venerdì sabato e domenica dalle 9 alle 18; dal 2 luglio il giovedì dalle 14 alle 18 e dal venerdì alla domenica dalle 9 alle 18.

Per ragioni organizzative e di sicurezza, la Fondazione invita i visitatori ad acquistare i biglietti online sul sito dei Musei Civici, con prenotazione nelle fasce orarie. Sarà comunque consentito l'acquisto direttamente in biglietteria con contingentamento all'entrata. L'ingresso fino a fine luglio resta ridotto per tutti a 13 euro, a 5,50 euro per la fascia di età 6/18 anni e gratuito per i bambini entro i 6 anni. Per le persone nate o residenti a Venezia l'ingresso è libero come sempre.

GLI ALTRI MUSEI

Sempre fino a fine luglio restano invariate le aperture, con ingresso gratuito per tutti, il sabato e la domenica per Museo del Vetro a Murano (dalle 11 alle 17) e Museo del Merletto a Burano (dalle 12 alle 16).

Palazzo Ducale, Museo del Vetro a Murano, Museo del Merletto a Burano, Museo del Settecento Veneziano di Ca' Rezzonico, Casa Goldoni, Palazzo Mocenigo e Museo di Storia Naturale di Venezia Giancarlo Ligabue restano poi visitabili con visite guidate e percorsi didattici durante la settimana. Queste attività avranno la particolarità di svolgersi a museo chiuso in giorni e fasce orarie specifiche, e quindi offrire un'esperienza unica per il visitatore. I percorsi saranno organizzati per gruppi di massimo 10 persone, accompagnati da operatori didattici incaricati dalla Fondazione Musei.

Continuano infine i Summer Camp per bambini al Museo del Settecento Veneziano di Ca' Rezzonico e a Forte Marghera.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA