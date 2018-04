Palazzo Ducale, lunghe code per controlli «Guardia armata ha beffato la sicurezza»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

ANTITERRORISMOVENEZIA Da sabato scorso a Palazzo Ducale i controlli antiterrorismo vengono svolti più meticolosamente, ma i tempi d'attesa per chi deve entrare si sarebbero allungati rispetto a prima.Oltre alla scansione su borse e zaini con i metal detector, ora i vigilantes alla Porta del Frumento chiedono di aprire e svuotare zaini e borse sospetti. Arrabbiato un operatore turistico, che racconta: «Da alcuni giorni l'attesa per entrare nel palazzo storico dura anche un'ora. Gli operatori all'ingresso del museo sono pochi e controllano in...