PALAZZO DOGLIONI DALMASBELLUNO «Sul fronte delle opere siamo in ritardo di dieci anni ma se dovesse parlare con qualcuno dei nostri associati potrebbe dirle che gli anni di ritardo sono addirittura di più».Lorraine Berton, la presidente di Confindustria Belluno Dolomiti, mira dritto al punto. Si rammarica per il progetto di prolungamento dell'A27, attraverso la Carnia, finito nel cassetto del Ministero dei beni culturali ma al tempo stesso guarda il presente con lucido disincanto.IN PRIMA PERSONA«Mi spenderò, personalmente, in prima linea...