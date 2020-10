PALAZZO DI GIUSTIZIA

BELLUNO Nuove restrizioni al Tribunale di Belluno: udienze civili in remoto e quelle penali a porte chiuse. Ieri mattina la presidente Antonella Coniglio ha emesso un provvedimento che parte da due dati fattuali: «l'aumento dei casi di positività al virus covid-19 e la conseguente proroga dello stato di emergenza dichiarato dal governo che, quindi, non scadrà il 15 ottobre ma il 31 gennaio 2021».

LE REGOLE

Alcune disposizioni erano già in atto, altre riporteranno nel Palazzo di giustizia lo spettro della situazione già vissuta durante la prima emergenza covid. Intanto l'ingresso. È consentito a coloro che lavorano in cancelleria o a chi dimostra di essere stato convocato. Può entrare solo la persona interessata. Gli accompagnatori sono ammessi unicamente per ragioni di salute o di età (minore). Varcate le porte scorrevoli del tribunale il custode o gli addetti alla vigilanza controlleranno la temperatura di chiunque arrivi senza esclusioni di categorie. Sono compresi i magistrati, i dipendenti e gli avvocati. In caso di temperatura corporea superiore ai 37.5 gradi centigradi l'invito sarà di uscire e recarsi dal medico. In caso di più accessi la misurazione avverrà una sola volta. All'interno del Palazzo di giustizia ci sono dei percorsi segnati e delle indicazioni relative agli ascensori. Dovranno essere rispettate. L'accesso in cancelleria, ridotto alla fascia oraria che va dalle 9 alle 11, avverrà solo su appuntamento preso telefonicamente o tramite prenotazione telematica all'ingresso del tribunale. Solo per gli atti urgenti in scadenza il giorno stesso, avvocati e personale della Procura potranno accedervi fino alle 12.30. In ogni caso è vietato l'ingresso nell'area interna delle cancellerie che non sono dotate dei pannelli trasparenti parafiato. La catena apposta sulla porta indica il limite invalicabile per tutti coloro che non fanno parte della cancelleria stessa. «Le udienze civili si legge nel provvedimento saranno tenute preferibilmente da remoto o con trattazione scritta dove possibile, lasciando la facoltà ai giudici di stabilire la celebrazione in presenza per le aste o i fallimenti o in altri casi ritenuti indispensabili». Mentre le udienze penali si svolgeranno «a porte chiuse provvisoriamente fino al 30 novembre 2020 quando il provvedimento sarà confermato o meno a seconda dell'andamento della pandemia». Nell'aula di udienza al piano terra potranno accedere 18 persone, a quella del primo 25, a quella del terzo 34. È vietato creare assembramenti non solo nei locali del tribunale ma anche davanti alle macchinette che distribuiscono bevande.(D.P.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA