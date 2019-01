Palazzo Chigi prova a tenere il punto ma avanza lo spettro della manovra bis

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL RETROSCENAROMA «È evidente a chiunque che la recessione tecnica del terzo e quarto trimestre 2018 è il risultato dei fallimenti del passato. Noi siamo qui per invertire la rotta». Il ragionamento che filtra da palazzo Chigi fa più di una piega e comunque non sembra in grado di tranquillizzare coloro che dovrebbero investire in Italia. LE ELEZIONIPer stessa ammissione del premier Conte tutto il settore costruzioni e grandi opere è fermo e molte società sono «in amministrazione controllata». Niente Tav, pochi soldi per le...