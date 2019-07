Palazzo Bembo verso la rinascita

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LO STUDIOBELLUNO Palazzo Bembo guarda al futuro e lo fa diventando il cuore dello sviluppo imprenditoriale e culturale della città. Tra le mura del vecchio ospedale sono in arrivo il museo archeologico, possibili corsi universitari della Luiss di Roma e InLab che dovrà analizzare il territorio per trovare contributi e soluzioni imprenditoriali.L'ACCORDORilevare i bisogni della comunità, progettare la ricerca di fondi ed attivarsi per portarli a casa. È questo, in estrema sintesi, il concetto del progetto InLab, che si traduce in una serie...