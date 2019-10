Palazzi sotto esame nei 44 Comuni Sette su 10 sono vecchi e inquinano

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL PUNTOMESTRE Sette stabili veneziani su dieci sono vecchi, consumano e inquinano troppo. Una vera e propria emergenza per la Confartigianato Metropolitana Città di Venezia che ha realizzato uno studio analizzando il patrimonio edilizio comune per comune. Lo studio evidenzia che l'inefficienza energetica generale degli edifici, e quindi l'inquinamento generato per scaldarli, raggiunge numeri pesanti. In 24 comuni su 44 oltre il 70% degli stabili è stato costruito più di 40 anni fa. «Periodo in cui - spiegano da Confartigianato - classe...