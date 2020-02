PORDENONE Torna a splendere il Caminetto monumentale di Palazzo Reale di Torino. Sono durate tre mesi le opere di restauro che hanno dato nuova luce al Caminetto monumentale del Salone della Guardia Svizzera di Palazzo Reale, che ora è pronto per essere restituito alla città e contemplato in tutto il suo splendore. Palazzetti ha patrocinato questa iniziativa di recupero facendo rinascere un gioiello artistico di grandissimo valore grazie a tecniche che hanno unito metodologia artigianale e innovazione. La sua costruzione iniziata a Metà Seicento, si è arricchita nel corso dei secoli grazie all'opera di numerosi architetti, pittori, scultori e decoratori e Il Caminetto Monumentale, oggetto del restauro, risale alla prima fase decorativa del Palazzo, databile al 1661. Sulla sommità spiccano tre busti di Imperatori Romani e all'interno del camino è presente una lastra con stemma sabaudo e alari ottocenteschi in ferro battuto. «Mantenere integro il patrimonio artistico italiano dovrebbe essere un costante impegno da parte di tutti - dichiara il presidente Ruben Palazzetti - e, per noi imprenditori, rappresentare uno stimolo ad agire concretamente perché resti un segno dell'amore per il nostro Paese, continuando ad essere motivo di quell'orgoglio che è il motore della nostra energia produttiva. Fare, dunque, e fare sempre meglio anche in questa direzione è stato e continua ad essere per noi un obiettivo importante, che va di pari passo con i valori aziendali e con il suo progredire».

