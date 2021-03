IL COLLOQUIO

BELLUNO «Il male di questo territorio, come del Veneto è di sentirci dei nani. Un problema figlio del passato che oggi presenta il conto». Massimo Paglini, numero uno della Cisl di Belluno e Treviso, analizza la situazione della provincia di Belluno. Un territorio che da anni soffre di spopolamento e che ora si trova dentro una crisi senza precedenti. L'occhialeria per la quale stanno suonando i campanelli d'allarme. Acc e Ideal Standard che camminano sul filo.

«Spetta alla politica coordinare e fare progettazione. Nel bellunese la programmazione e la progettazione di medio e lungo termine mancano. Tutti dichiarano di voler evitare spopolamento e abbandono. L'unica cosa che vedo è un cantiere aperto a Longarone e poco altro, mi sembra poco per creare condizioni di sviluppo del territorio. Abbiamo davanti un'occasione storica con Next generation e Recovery plan. Ma la politica locale deve far sentire la propria voce. In una realtà montana come Belluno abbiamo realtà da 150 abitanti, come si fa a erogare servizi? Bisogna superare i campanilismi».

IL RICHIAMO

«La differenza tra il breve e il lungo periodo nella capacità degli imprenditori può farla solo la politica, fiscalità di vantaggio, produzione nel territorio, ci si siede a un tavolo e si ragiona con le parti sociali, mettendo in chiaro i compiti di tutti. La politica oggi deve dimostrare di fare sintesi». Per la provincia di Belluno lo scenario è inedito. Nel territorio in cui ci sono le due principali crisi aziendali della provincia, ci sono anche due ministri. Insomma, questa volta non è sufficiente rubricare la congiuntura alla mancanza di rappresentanza.

LE DUE CRISI

«Si tratta di due crisi legate alla mancanza di imprenditori, non è un problema di logistica o legata al decentramento. Acc ha un problema di liquidità, finanziario, ma manca anche una sorta di rete di sistema politica nazionale e territoriale».

«Quello che ci aspettiamo come Cisl e rappresentanti dei lavoratori, è una risposta certa. Se per Acc aspettiamo che la situazione si sblocchi in Europa o attraverso il finanziamento pubblico la politica intanto deve fare da collettore per investimenti privati e pubblici che facciano ripartire la produzione. Sul fronte Ideal Standard c'è stato un passaggio di proprietà ad un fondo che non ha intenzione di investire sul prodotto e sul territorio. Tutto dipende dalla scelta di prodotto che lo stabilimento deve realizzare. I lavoratori hanno già messo otto milioni di euro sui dodici di investimenti realizzati dall'azienda. Ma ci sono gli elementi per reinvestire. Sembra una precisa scelta strategica per creare le condizioni per andarsene. Non è accettabile. Rischiamo la bomba sociale».

FISCALITÀ

Sull'introduzione di un differenziale fiscale che permetta di rilanciare il territorio Paglini nicchia. «Credo si possa pensare a fiscalità agevolata nel momento in cui le imprese dimostrano di far crescere la presenza sul territorio. Il ritorno sul territorio per le aziende che hanno delocalizzato può prevedere una fiscalità agevolata. Ci sono aree che devono essere presidiate meglio di altre, ma non ci può essere una differenza tra un territorio e l'altro. La montagna ha già strumenti a disposizione come i fondi di confine, che possono aiutare».

