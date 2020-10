LA GIORNATA

COMELICO Sfiorano quota 80 i positivi dei tre comuni-focolaio del Comelico, ovvero Santo Stefano di Cadore, San Pietro e Comelico Superiore. Ieri la Usl comunicava 7 nuovi positivi afferenti ai tre comuni coinvolti, spiegando che sei di queste sette persone sono emerse «nella maxi seduta di tamponamento di 377 persone svoltasi domenica scorsa e derivano da una coda di refertazione chiusa stamane». Lo studio con tamponi di massa quindi si è concluso, ma non è detto che il contagio si fermi a quota 80. Preoccupano anche i ricoveri: siamo a 6 pazienti in Malattie Infettive a Belluno, e anche qui la metà arriva dal Comelico. D'altronde gli infetti dei tre comuni ora hanno superato la metà dei positivi della provincia (che ieri erano 154). Intanto anche nei comuni del Cadore cominciano a fioccare i primi casi: a Valle la sindaca Marianna Hofer ha comunicato «la positività di 2 persone residenti nel nostro Comune», altri casi a Pieve.

NEI PAESI

Intanto ieri nel focolaio del Comelico sono scattate le ordinanze con i divieti: la prescrizioni di indossare le mascherine anche all'aperto e la chiusura dei bar alle 22.00 non hanno suscitato reazioni negative tra la maggioranza della gente dei paesi interessati. Già il notevole afflusso allo screening dei tamponi di domenica scorsa nel piazzale Papa Luciani era stato indicativo della volontà dei comeliani di capire come era la situazione dei contagi. Ieri nei paesi era un deserto: tanti negozi chiusi e poche persone in giro. Ma nel primo giorno di informazioni sull'uso della mascherina anche all'aperto, ancor prima dell'uscita delle ordinanze comunali, sui marciapiedi ed in piazza di Santo Sefano si vedevano le persone, soprattutto anziane, a camminare con la mascherina alzata sul volto. «È giusto che proteggiamo noi stessi e gli altri -dice la signora Luciana- e dobbiamo affrontare questo periodo autunnale con tutte le precauzioni soprattutto noi anziani, visto come è stata critica la situazione in primavera nelle zone più colpite della Lombardia». La chiusura degli asili di Presenaio e Campolongo e l'obbligo della quarantena per i bambini e quindi anche per le mamme ha reso i paesi più silenziosi. La preoccupazione di molti genitori è legata al distacco dal posto di lavoro e al dubbio che la situazione possa peggiorare se il focolaio negli asili non si spegne. Per chi è risultato positivo al tampone c'è, oltre alla preoccupazione per la salute, anche l'imbarazzo sociale per essere considerato possibile untore. Ad una signora che ha comunicato in un video su Facebook di essere risultata positiva al tampone e che non si sente in colpa per comportamenti a rischio, giungono gli auguri e l'incoraggiamento di amici e conoscenti.

I NEGAZIONISTI

L'apprensione per la crescita dei contagi non smuove i negazionisti dalle loro convinzioni che questo allarmismo sia tutta una montatura e un complotto internazionale. Anche in Comelico sono diversi quelli che rifiutano l'imposizione della mascherina e ritengono dannosi i tamponi ed i test rapidi nelle scuole.

I BAR

Per la disposizione di chiusura dei bar alle 22.00 non c'è stata alcuna reazione negativa nei locali della vallata. «Il nostro bar -dice Fabrizio Soravia del bar Fabbian di Mare- già adottava un orario di chiusura alle ore 20.00, perchè privilegiamo il servizio delle colazioni e degli spuntini meridiani, ma cedo che il richiamo al rispetto delle regole di distanziamento sia all'interno che all'esterno del locale sia opportuno e doveroso da rispettare da parte dei clienti». L'abitudine ad addossarsi al bancone senza mascherina è difficile da modificare, e spesso i gestori sono in difficoltà nel far osservare le misure prescritte. «Ora ci saranno maggiori controlli da parte delle forze dell'ordine -dice un barista di Santo Stefano- e non vorrei essere multato per colpa di chi non rispetta le norme. Perciò dovrò arrabbiarmi ed espellere i trasgressori dal locale. Per quanto riguarda la chiusura alle 22.00 in questo periodo dell'anno non è un problema, perché già a quell'ora chiudiamo normalmente». Qualche bar, come il Tre Terze di Campolongo ha optato per la chiusura per ferie fino a metà ottobre, in attesa che le fiammate virali si smorzino e lascino la gente del Comelico più tranquilla.

