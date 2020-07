PRESIDENTE E SINDACO

PIEVE DI CADORE/LONGARONE Una sola camicia, bianca. Due vesti, quella di presidente della Provincia e quella di primo cittadino di Longarone, che in questa fase è al centro delle attenzioni di Anas e su cui si gioca il futuro della viabilità del Cadore e di conseguenza del possibile sviluppo turistico della provincia. Roberto Padrin conduce i lavori, introduce gli interventi e tiene le fila dell'incontro aperto a tutti. «Cominciamo a vedere la luce in fondo al tunnel anche se l'iter non si è concluso per le varianti, che sono le opere più importanti, quelle che tutti aspettano. Ora ci apprestiamo a vivere la scadenza delle olimpiadi. Si tratta di due opere già inserite nella legge Olimpica. La circonvallazione di Cortina e quella di Longarone che rappresentano due priorità assolute».

Padrin non si è solo soffermato su quello che sarà ma ha anche ottenuto da Anas risposte puntali sulla gestione degli attuali cantieri. «Abbiamo già gli accordi, lavoreremo anche di notte per recuperare il tempo perso» ha assicurato Gemme. Altro tema di grande impatto è quello dei movieri e dell'impatto che hanno i cantieri di Longarone sull'esodo del fine settimana con i sabati e le domeniche di luglio che si preannunciano a bollino rossissimo. «Spero che si concludano presto i lavori in via Uberti - spiega Padrin - in modo da poter valutare una deviazione del traffico nella zona industriale e un'apertura a senso unico. Abbiamo ricevuto rassicurazioni che entro la fine del mese di agosto tutti i cantieri a Longarone saranno avviati». Per quanto riguarda la circonvallazione di Longarone sono diversi i progetti in campo, affinarli in fretta permetterà di recuperare del tempo che mai come in questo caso sarà determinante. «Fino a questo momento la collaborazione è stata ottima, dall'assessore Elisa De Berti, al ministro D'Incà e all'onorevole De Menech, c'è stata grande collaborazione. Nelle prossime settimane inizieremo a ragionare sul tracciato definitivo. Certo è che una cifra così alta, un miliardo di euro per le opere, in provincia non si è mai vista».

Un altro nodo che toccherà alla diplomazia di palazzo Piloni sciogliere è quello relativamente al futuro della 51 di Alemagna. Strada turistica o commerciale. Può sopportare i turisti diretti oltre Cortina? Un'istanza, quella di evitare il transito dei mezzi pesanti, uscita a più riprese dai sindaci presenti. «La questione dei tir è importante - riprende Padrin - dobbiamo parlarne con tutti i sindaci e prendere una decisione, il più condivisa possibile. La migliore possibile. Sarà da affrontare tema dei tir sentito da quasi tutti i sindaci. Prendere una decisione, il più condivisa possibile. Dobbiamo individuare la soluzione migliore possibile.

«A Coltrondo - riprende nella veste di Presidente - è emersa una situazione da prendere in mano. Bisogna capire la soluzione alternativa che viene proposta dai sindaci. C'era una necessità che ora sembra essere cambiata, necessita della giusta attenzione».

«L'attenzione che ho riscontrato è altissima ma ormai siamo oltre i Mondiali e siamo davanti ad opere che richiedono anni. Abbiamo soldi e progetti» conclude Padrin. Insomma il territorio deve decidere e condividere un programma che permetta a tutti di mettersi subito al lavoro in modo di ridurre al massimo l'unica variabile: il tempo.

