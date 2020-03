Video a due voci per il sindaco di Belluno, Jacopo Massaro, e il presidente della provincia (e sindaco di Longarone) Roberto Padrin. «Abbiamo fatto questo video per lanciare un messaggio forte. È il momento di applicare le regole e di non discuterle. Siamo in una fase molto delicata. La situazione è sotto controllo ma dobbiamo cercare tutti assieme di mettere in atto le misure di restrizione che sono state imposte. Sono azioni forti e importanti che stanno mettendo in ginocchio l'economia. Ce ne rendiamo conto. Ma ora va messa in primo piano la salute dei cittadini. Vanno messe in atto le azioni di responsabilità. La soluzione sarebbe stata di chiudere tutto, ci sono incongruenze, lo sappiamo ma non vogliamo mai arrivare come in alcuni ospedali della Lombardia dove si sceglie chi curare e chi no. Mai si deve arrivare a questo, il sistema non deve andare al collasso». Parole che hanno provocato la reazione immediata dell'assessore regionale alla protezione civile, Gianpaolo Bottacin, che pur senza rivolgersi direttamente ai due primi cittadini ha bollato alla voce fake news l'impossibilità di curare tutti: «sento dire che in Lombardia scelgono chi deve essere curato e chi no. È falso. Proprio per questo è stata attivata la Centrale remota operazioni soccorso saniatario). Se una Regione è in difficoltà come la Lombardia, i pazienti vengono dirottati anche su altre regioni.

