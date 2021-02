Padre, madre e tre figli residenti a Codroipo sono finiti in ospedale per una intossicazione originata da un incendio che si è sviluppato nella loro villetta. La causa del rogo è da ricondursi ad un malfunzionamento della lavastoviglie. L'allerta è scattata alle ore 1.40 di ieri con la squadra del distaccamento Vigili del fuoco di Codroipo e la seconda squadra della sede centrale del comando di Udine che sono sopraggiunti a seguito della chiamata nella cittadina del Medio Friuli per l'incendio del locale cucine di una villetta singola situata in via Casarsa della Delizia. La famiglia è stata svegliata nel cuore della notte dal forte odore di bruciato. All'arrivo dei pompieri il nucleo familiare che vive nell'abitazione era già all'esterno della stessa, i soccorritori hanno quindi provveduto ad estinguere le fiamme riuscendo a contenere i danni alla lavastoviglie, dalla quale dovrebbe essere partito come detto il rogo, e a parte degli arredi della cucina. Una volta spente le fiamme i vigili del fuoco hanno messo in sicurezza l'abitazione areando i locali, verificando con la termocamera che non vi fossero altri focolai nascosti e controllando con l'apposito strumento che in qualche parte della casa non vi fosse presenza di monossido.

