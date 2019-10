Padre Ernetti e il mistero della macchina del tempo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Se fosse vera poiché il mistero che vi aleggia e il dibattito che vi si svolse attorno rendono tutto indistinguibile sarebbe la più sconvolgente scoperta scientifica di tutti i tempi: il Cronovisore, un apparecchio che poteva catturare immagini e suoni dal passato, e mostrarli come in una diretta televisiva.Il suo inventore, Pellegrino Ernetti, ebbe per questo buona fama, finché ogni cosa tra smentite e silenzi fu seppellita dall'oblio. Eppure questo monaco benedettino, che visse e operò per decenni sull'isola di San Giorgio Maggiore,...