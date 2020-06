IL BILANCIO

PADOVA Dal primo ponte post lockdown arrivano segnali incoraggianti, ma non su tutti i fronti. Nonostante fino a ieri sera moltissimi padovani abbiano abbandonato la città per raggiungere il mare o la montagna, il bilancio fatto dall'Appe del week end lungo che ci siamo lasciati alle spalle fa intravedere qualche margine alla speranza.

«Diciamo che ci sono dei dati positivi e degli altri molto meno incoraggianti premette Filippo Segato, segretario dell'associazione di categoria che rappresenta baristi e ristoratori Da un lato i colli sono stati letteralmente presi d'assalto e, di conseguenza, hanno lavorato molto bene tutti i ristoranti della zona che, tra le altre cose, posso contare su ampie terrazze che garantiscono il distanziamento sociale. Allo stesso tempo i ristoranti del centro hanno dovuto fare i conti con incassi molto meno entusiasmanti aggiunge - Il problema, però, dallo scorso 18 maggio riguarda soprattutto i bar che si trovano vicino agli uffici e ai centri direzionali». A causa dello smart working, soprattutto a Padova 1 e in via Scrovegni, è il deserto e, di conseguenza, questi locali hanno deciso che non valeva neppure la pena rialzare le serrande. Invece il ritorno della movida nelle piazze la sera ha dato nuovo slancio ai locali del centro storico. «Complici le belle giornate conclude Segato - la gente ha voglia di uscire e stiamo registrando un ottimo afflusso di persone nei bar del centro e questo è molto incoraggiante».

I NEGOZI

Buone notizie arrivano anche sul fronte dello shopping. «Fino a sabato i negozi hanno lavorato bene conferma il presidente dell'Ascom, Patrizio Bertin Poi la gente se n'è andata al mare o in montagna sfruttando il ponte, quindi lunedì abbiamo registrato una certa flessione. Tutto sommato, però, i segnali sono incoraggianti». Va invece più a rilento la ripartenza degli hotel ma, anche su questo fronte, Bertin non è eccessivamente pessimista. «Com'era logico aspettarsi dice ancora l'esponente dell'associazione di categoria per il momento la gente preferisce stare all'aria aperta, quindi alle città d'arte preferisce il mare o la montagna. Di conseguenza di turisti a Padova praticamente non se ne vedono. Per il futuro, però, sono fiducioso. So che ai nostri alberghi sta arrivando qualche prenotazione per l'estate e questo ci fa ben sperare».

GLI SPAZI ALL'APERTO

Per rilanciare i consumi in città, nel rispetto del distanziamento sociale, in queste settimane a essere in prima linea è anche il Comune che sta trasformando alcuni posti auto in plateatici. A battere tutti sul tempo è stato il ristorante Ai Navigli di riviera Tiso da Camposampiero che ha piazzato, dove fino a qualche giorno fa si poteva tranquillamente parcheggiare, tavolini, sedie e qualche pianta. A ottenere l'utilizzo dei posti di carico e scarico davanti ai loro locali sono stati anche il Green Street Club di via Dante, il Caffè Carlotta di via San Francesco e la gelateria I gelati di Gaia in via Siracusa alla Sacra Famiglia. «In questi giorni stanno arrivando molte altre richieste per l'utilizzo di questi spazi ha spiegato l'altro giorno l'assessore al Commercio Antonio Bressa Compatibilmente con il rispetto del codice della strada e cercando di garantire il carico e scarico delle merci, è nostra intenzione andare incontro, quanto più possibile, alle richieste di bar e ristoranti che devono fare i conti con una ripartenza niente affatto semplice. I tutti i casi, si tratta di concessioni temporanee che saranno in vigore fino alla fine di ottobre». Ad oggi tra richieste di nuovi plateatici e ampliamenti di quelli già in concessione, il settore ha ricevuto più di 150 domande da parte di baristi e ristoratori.

