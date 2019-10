CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Padova ha una dotazione di quasi 10mila posti auto. Oggi sono 2.300 nei parcheggi scambiatori che arrivano a 4.200 con quelli in struttura, ovvero in luoghi delimitati dove si paga il biglietto. Il resto sono strisce blu e bianche. Ma la fame di parcheggi non finisce mai. Nei prossimi mesi Padova perderà l'ex Boschetti e in futuro piazza Insurrezione e corso Milano, circa 550 posti. Il Comune promette che ne ricaverà 1200 con un multipiano al Sarpi e altri 500 nelle aree ex Ifip davanti alla chiesa della Pace e Pp1 fra via Valeri e via...