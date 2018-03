Pace Sky-Mediaset: scambio di contenuti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'OPERAZIONEROMA Pace è fatta. Ed è una pace storica, che inciderà profondamente sull'assetto del settore televisivo italiano. Mediaset sale in cielo, sul satellite, e Sky scende in terra sul digitale terrestre. La società di Silvio Berlusconi e quella di Rupert Murdoch hanno siglato ieri un'intesa che mette fine ad anni di scontri e che, in futuro, potrebbe forse preludere alla nascita di una unica emittente a pagamento. Presto per dirlo. Ma quello di ieri è anche un chiaro segnale ai francesi di Vivendi, che avevano provato a dare...