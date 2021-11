Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

PACE FATTABORGO VALBELLUNA Seppellita l'ascia di guerra. Torna il sereno tra le organizzazioni sindacali che ieri si sono strette in piazza, ognuna con la propria bandiera. Non possono e non devono esserci divisioni in un momento così delicato per i due stabilimenti e per il tessuto sociale ed economico del territorio.IL QUADRO GENERALESul fronte Ideal Standard, ad inizio settimana proseguirà la trattativa che dovrebbe portare ad una bozza...