L'IDEA

BELLUNO Il Dpcm picchia duro anche nei ristoranti blasonati della provincia. Davanti alle ultime misure del Governo Conte, non c'è differenza tra locale stellato e osteria, allo stesso modo è tutto da riorganizzare e si studiano soluzioni per riuscire, un po', a lavorare lo stesso. Questo è il momento giusto per i gourmet e agli amanti dei prodotti locali, perché Locanda San Lorenzo e Il Dolada stanno proponendo pacchetti speciali di menu degustazione più pernottamento a prezzi ridotti rispetto al resto dell'anno. Le cucine dei ristoranti con camere, infatti, possono essere aperte la sera se qualcuno nella struttura dorme. A Puos Renzo Dal Farra della Locanda propone A cena mangia chi dorme, ovvero camera doppia e colazione più due menu degustazione a 250 euro anziché 285. Rossana del Dolada rilancia con Dinner e over night stay comprensivo di menu degustazione pernottamento e prima colazione a partire da 140 a testa. Insomma, per chi dorme la cena è assicurata. Ma in mancanza di pernottamenti il ristorante resta chiuso, dopo le 18. Non è facile, sopratutto se si dirige un'attività in periferia, che non vive del passaggio giornaliero delle persone e se il lavoro è concentrato, appunto, nelle ore serali.

LA REAZIONE

«Per il momento siamo ancora sotto shock rivela Dal Farra -, dopo le 18 sembra di esser tornati alla situazione della primavera. Noi per fortuna abbiamo un po' di camere per cui c'è il movimento di chi pernotta, in più abbiamo pensato ad un'offerta abbassando il prezzo della camera. Vediamo come va questo fine settimana, perché le persone sono spaventate e abbiamo avuto diverse disdette. Rispetto a primavera la gente è meno spaventata, ma è una malattia da cui stare molto attenti e rispetto alla quale non essere spavaldi». La Locanda oggi può ospitare una cinquantina di persone, rispetto alle 80 del pre Covid e dedica parecchio tempo alla disinfezione, sia al mattino che al pomeriggio. Il Dolada apre alla cena con pernottamento il sabato, ma è aperto a pranzo sempre il sabato e anche la domenica. Di più non si può fare.

LE PRENOTAZIONI

«Abbiamo prenotazioni per questo fine settimana e anche per il prossimo rivela la titolare e rappresentante dalla categoria ristoratori Rossana Roma -, ma resta che 5 18 è un orario subdolo, che forse va bene per gli autogrill ma non per i ristoranti. Manifestare? Proprio no, io sono contraria alle manifestazioni perché a mio avviso non servono a cambiare davvero le cose. Abbiamo i nostri rappresentanti al Governo che ci possono aiutare, piuttosto». Roma insiste sulla sensazione di paura e di incertezza che si sta diffondendo tra la gente e di come la voglia di vivere e l'entusiasmo respirati in estate si siano spenti dopo il dpcm di domenica. «Mi ha telefonato una signora, sono in cinque e mi ha chiesto se potevano mangiare in uno stesso tavolo dal momento che il limite è 4 conclude - ho risposto che naturalmente sì perché sono congiunti si tratta infatti di una famiglia con tre figli. Questo per dire come la paura si stia insinuando nella popolazione. Si lavora lo stesso, ma è davvero molto difficile tenere in piedi una struttura se per cinque giorni a settimana non riesci a guadagnare».

Alessia Trentin

