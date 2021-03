SANITÀ

BELLUNO Prima la lettera, poi la chiamata, ora la prenotazione online. Chi ha più di 80 anni e vuole vaccinarsi ha la possibilità di decidere quando e dove farlo, scegliendo tra le date messe a disposizione dall'Ulss Dolomiti in base alla disponibilità di vaccino. Presupposto fondamentale perché un'operazione di questo tipo funzioni è quello di avere un computer, o un cellulare, e sapere come utilizzarlo. Per gli anziani, quindi, non sarà facile ma potranno essere aiutati dai familiari. In parallelo, i medici di medicina generale stanno contattando i loro pazienti cercando di fornire all'azienda sanitaria un quadro più preciso possibile riguardo agli anziani che, per esempio, non possono spostarsi e devono essere vaccinati a casa. Il blocco di AstraZeneca, scattato lunedì pomeriggio in tutt'Italia, rischia di compromettere una campagna vaccinale che, almeno nel Bellunese, sembrava aver raggiunto il giusto ritmo. Sabato sono stati vaccinati quasi 2mila anziani e l'obiettivo dell'Ulss Dolomiti era di concludere la fascia degli over 80 entro lunedì. È una meta che potrebbe spostarsi verso fine mese a causa dello stop subito da AstraZeneca, su cui si esprimerà oggi Aifa. Nonostante la fase di incertezza, relativa alle forniture di vaccino, l'offerta per le persone con più di 80 anni rimane attiva e si sposta online. Basta collegarsi sul sito www.aulss1.veneto.it e cliccare sulla voce Prenota online il tuo vaccino anti-covid. Poi ci sono 4 passaggi in cui si sceglie la prestazione, l'ambulatorio, data e ora, e infine la prenotazione e la conferma. «Al momento ha fatto sapere l'azienda sanitaria sono state programmate alcune date, definite sulla base delle disponibilità di vaccino, nelle sedi vaccinali di Belluno-Ospedale, Feltre-Marangoni, Tai di Cadore-Piazzale Dolomiti e Agordo-Piazzale Tamonich. In base alle nuove forniture di vaccini, saranno offerte gradualmente ulteriori date». I destinatari sono le persone nate nel 1941 e negli anni precedenti che non hanno ancora effettuato la vaccinazione e che non hanno avuto il covid negli ultimi 90 giorni. Per la prenotazione è necessario il codice fiscale. Il primo giorno disponibile (dato aggiornato a ieri sera) è sabato alle 13.10 a Tai di Cadore. Per Belluno occorre aspettare fino a lunedì. Per Feltre venerdì 26. Il giorno prestabilito l'anziano dovrà presentarsi in auto. Il vaccino sarà somministrato sulla parte alta del braccio attraverso il finestrino abbassato. L'Ulss ricorda che bisogna portare «la scheda anamnestica compilata (scaricabile dal sito), la carta di identità e la tessera sanitaria». Dopo la vaccinazione, si dovrà attendere 15 minuti nel parcheggio e si riceverà l'appuntamento per la seconda dose. Quello dei vaccini è un treno che non va perso né tanto meno fermato se si vuole uscire dalla pandemia. Il numero dei nuovi positivi, in provincia, continua a salire e si è ormai attestato a quota 100. Ieri sono stati 99 che portano il totale dei bellunesi con il covid a 1260. Crescono anche i ricoveri: +2 rispetto al giorno precedente. Ci sono 55 pazienti covid in area sub-intensiva, 8 gravi nelle Terapie Intensive, 11 negli ospedali di comunità. Nel frattempo è morto un uomo di 80 anni che era ricoverato in Pneumologia covid al San Martino di Belluno. Un dato curioso arriva da Cortina d'Ampezzo. Il sindaco Giampietro Ghedina ha comunicato ieri mattina che i contagi nel suo comune stanno scendendo. «In questi due giorni ha scritto il primo cittadino sul suo profilo Facebook il numero di positivi al covid-19 è passato da 60 a 53 casi (-7). Le persone in quarantena (isolamento domiciliare), che hanno avuto un contatto stretto con i positivi, sono 29 (-1)». La provincia si riconferma, anche sul fronte contagi, un territorio a macchie. DP

