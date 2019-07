Outlet chiuso fino alle 11, niente musica durante la messa

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

MUSILE Traffico intenso e auto incolonnate lungo la statale Triestina e nelle strade vicine agli impianti sportivi di via Argine San Marco già poco dopo le 8 di ieri mattina, due ore prima dell'inizio dei funerali di Eleonora, Riccardo, Giovanni e Leonardo, che per riuscire a contenere i numerosi presenti sono stati celebrati nel campo sportivo. Era prevista un'affluenza di 3-4mila persone, ma le previsioni sono state ampiamente superate: ne sono arrivate circa 5mila. L'ingente spiegamento di forze messe in campo per evitare problemi di...