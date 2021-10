Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

Ieri in Friuli Venezia Giulia su 4.846 tamponi molecolari sono stati rilevati 67 nuovi contagi con una percentuale di positività dell'1,38%.Sono inoltre 5.455 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 5 casi (0,09%).Non si sono registrati decessi; restano 8 le persone ricoverate in terapia intensiva, mentre i pazienti in altri reparti scendono a 34. I decessi complessivamente ammontano a 3.825, con la seguente...